Explosion du pont de Crimée : le FSB annonce huit arrestations

Le FSB livre sa version de l'attaque contre le pont de Crimée. Les services de sécurité russes ont diffusé ces images d'un camion qui serait impliqué dans l'explosion, organisée selon eux, par les renseignements militaires ukrainiens.

Un communiqué fait état de huit arrestations : cinq Russes et "trois citoyens ukrainiens et arméniens". Selon le FSB, les explosifs ont été cachés dans 22 palettes de rouleaux de film plastique, d'un poids total de 22 770 kilos" est-il précisé. Ils auraient été envoyés par bateau du port d'Odessa en Ukraine vers un autre port en Bulgarie, avant de transiter par la Géorgie et l'Arménie pour arriver par voie routière en Russie.

Le pont traversant le détroit de Kertch est un axe clef et symbolique reliant la Russie à la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

Samedi dernier, une puissante explosion l'a fortement endommagé. La circulation routière et ferroviaire a depuis repris partiellement.

Dans deux autres communiqués, le FSB a également affirmé mercredi avoir déjoué deux tentatives d'attentats en Russie également imputées aux services de sécurité ukrainiens.