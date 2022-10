Chaleur dans le sud-ouest de la France : des températures anormalement élevées pour octobre

Depuis le 15 octobre, des températures particulièrement douces sont enregistrées dans le sud-ouest de la France, parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors que la barre des 30 degrés a déjà été atteinte et même dépassée dans plusieurs villes des Pyrénées-Atlantiques Atlantique, la chaleur pourrait s'intensifier ce mercredi 19 octobre.

Qualifiée de "chaleur remarquable" par Météo France, cet épisode plutôt agréable pour les baigneurs reste surprenant pour un mois d'octobre bien entamé. "C'est pas normal, à cette époque de l`année, nous devrions déjà avoir du gel, le passage des oiseaux ne se fait pas. Nous ne comprenons pas, que se passe-t-il ? La planète est en danger.", témoigne un habitant de Cazaux en Gironde.

Après un été très chaud, sec et par moment même caniculaire, cette vague de chaleur pèse sur les nappes phréatiques et fleuves qui comme la Garonne manquent d'eau. "Ce qui est impressionnant, c'est que cette année, nous avons pu y marcher le 10 juillet, le 10 août, le 10 septembre et maintenant le 10 octobre. Nous avons donc quatre mois où nous avons eu la Garonne très basse.", remarque Jean-Michel Fabre, vice-président sur la transition écologique au conseil départemental de la Haute-Garonne.

Selon Météo France, ce pic de chaleur n'est pas exceptionnel pour la période mais anormalement longs et des records de températures pourraient être battus.

Une masse d'air chaude en provenance du Maghreb serait à l'origine de la chaleur qui parcourt l'Europe de l'ouest jusqu'au Royaume-Uni.