À Milan, 3 millions d'arbres plantés en pleine ville pour lutter contre le réchauffement climatique

Un ambitieux projet de foresterie urbaine à Milan suscite une attention positive des quatre coins du monde. Le projet créatif et ambitieux ForestaMi a pour objectif de planter trois millions d’arbres dans l’agglomération d’ici 2030, soit un arbre pour chaque citoyen.

Un arbre pour chaque citoyen. Alors que la plantation d’arbres en ville s’impose un peu partout en Europe pour lutter contre le réchauffement climatique, la métropole de Milan s’est lancée dans un projet ambitieux. Le projet ForestaMi, unique en son genre en Italie.

Stefano Boeri, Président du Comité Scientifique du Projet ForestaMi, explique son origine: "_ForestaMi est un projet, mais aussi un rêve, et un besoin, car nous parlons d'une forte augmentation du nombre d'arbres, en particulier d'arbres à tronc haut, dans la zone métropolitaine de Milan au cours des prochaines années._” Sa collègue, Maria Chiara Pastore, détaille: "premièrement, nous devons imaginer un changement culturel : là où il y a de l'asphalte, nous devrions penser à des zones vertes et perméables avec de l'herbe et des arbres, des zones où les gens peuvent vivre. C'est l'un des objectifs que nous essayons d'atteindre."

L'objectif est de planter jusqu'à 3 millions d'arbres d'ici 2030. Cela peut sembler très ambitieux, mais le projet ForestaMi a démarré du bon pied et a déjà planté plus de 330.000 arbres. Mais ForestaMi, ce n'est pas seulement planter des arbres… C'est aussi assainir l'air, consommer moins d'énergie et améliorer la qualité de vie des gens.

Pour Stefano Boeri, planter des arbres dans une grande agglomération peut avoir un impact global: "planter des arbres est le moyen le plus efficace, inclusif, démocratique – car il implique tout le monde – mais aussi économique pour essayer de ralentir les conséquences du changement climatique. Planter des arbres dans une ville, c'est absorber du dioxyde de carbone."

Car les grandes villes sont responsables sont responsables jusqu'à 75 % de la production de dioxyde de carbone dans le monde. Les arbres peuvent absorber des particules fines, qui ont un effet extrêmement négatif sur la qualité de vie de tous ceux qui vivent dans les zones urbaines.

Nous devons imaginer un changement culturel : là où il y a de l'asphalte, nous devrions penser à des zones vertes et perméables avec de l'herbe et des arbres, des zones où les gens peuvent vivre. Maria Chiara Pastore Directrice scientifique du Projet FORESTAMI

En 2017, l’Italie avait le pourcentage de véhicules le plus élevé d’Europe, avec 62,4 voitures pour 100 habitants. Une étude réalisée en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé a révélé que Milan avait le deuxième plus haut niveau de pollution atmosphérique parmi toutes les villes européennes, après Turin.

Selon l’ONU, les villes accueilleront 68% de la population mondiale d’ici 2050. Les initiatives de verdissement sont donc essentielles pour l’avenir de la majorité de l’humanité mondiale. Milan rejoint désormais le nombre croissant de villes qui créent des forêts urbaines pour l’atténuation et l’adaptation à la crise climatique.

Plus de 3 millions de personnes vivent dans la zone métropolitaine de Milan. D'ici 2030, chaque citoyen aura donc un arbre pour soi, qui offrira un air plus pur et une meilleure qualité de vie, et contribuera ainsi à lutter inverser le changement climatique.