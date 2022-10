Incendie au pays basque, la saison des feux se prolonge en Espagne

La saison des incendies n'en fini pas en Espagne. Au Pays basque, l'une des régions les plus arrosées du pays, Balmaseda, à une trentaine de kilomètres de Bilbao était en proie à des feux de forêts dimanche. Les foyers n'ont pas fait de victimes et sont sous contrôle lundi matin d'après EITB Radio Télévision Basque.

La cordillère Cantabrique, qui longe la côte nord de l'Espagne, est en état d'alerte en raison du vent et de la sécheresse au sol.

Depuis le début de l'année, la péninsule ibérique connaît une sécheresse et des températures exceptionnelles liée au réchauffement climatique, qui ont également touché d'autres pays européens. En moins d'un an, les incendies ont dévastés en Espagne près de 300 000 hectares, une superficie plus grande que celle du Luxembourg. D'après les données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), ce total est plus de 3 fois supérieur à celui de 2021 et l'un des pires depuis la création de ce service en 2006.