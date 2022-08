L'année 2022 est en passe de battre des records en matière d'incendies dans l'Union, européenne. Déjà plus de 700 000 hectares de forêts étaient déjà partis en flammes depuis le début de l'année, selon les données de Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). Ce bilan est d'ores et déjà le record absolu enregistré de puis la création de ce service en 2006.

"Nous sommes confrontés à un été difficile en Europe, avec jusqu’à présent pour cette année, plus de 700 000 hectares brûlés, soit la valeur la plus élevée à cette époque de l'année depuis 2006", a ainsi déclaré ce jeudi matin le Commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Janez Lenarčič.

A ce 18 août, ce sont exactement 761 547 hectares qui ont été réduits en cendres depuis le 1er janvier, selon les dernières données de l'EFFIS. Ce qui correspond à peu près aux superficies de la Suisse et de la Belgique réunies.

L'Espagne est le pays le plus durement touché avec plus de 283 000 qui ont été ravagés par les flammes, toujours selon le Système européen d'information sur les feux de forêt. Viennent ensuite la Roumanie, avec plus de 150 700 hectares, et le Portugal, avec 86 631 hectares. La France occupe la quatrième place de ce triste classement, avec 62 102 hectares, devant l'Italie, avec 42 835 hectares.

Le nombre d'incendies a également augmenté ces dernières années. Ainsi, à la mi-août 2022, plus de 2 300 feux de forêt avaient été comptabilisés dans l'ensemble de l'Union européenne, bien plus que les 1 349 incendies enregistrés, en moyenne, sur la période 2006-2021.