Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont du pain sur la planche. Les agents de l'ONF, l'Office national des forêts s'activent pour réhabiliter le couvert forestier de La Teste-de-Buch dans le sud-ouest de la France. Cet été, plus de 1000 hectares de la forêt publique étaient partis en fumée dans le secteur, emportés par d'immenses incendies .

Depuis quelques jours, une course contre la montre s'est engagée pour couper, transporter et si possible vendre le bois brûlé, avant l'arrivée du printemps et potentiellement d'insectes nuisibles.

Ici, on fait le choix de la régénération naturelle Yann Rolland Responsable du service bois de l'ONF Landes-Nord-Aquitaine

Se pose ensuite la question de la replantation, l'ONF a opté pour une solution alternative. "Ici, on fait le choix de la régénération naturelle, on souhaite renouveler le peuplement à partir des peuplements existants et pas faire de plantations. Donc notre pari c'est que tout arbre dont on pense qu'il peut survivre au passage du feu, on va le conserver et il va contribuer à renouveler la forêt" explique Yann Rolland dirige le service bois de l'ONF Landes-Nord-Aquitaine.

Quid du pin maritime ?

Certains se questionnent aussi sur l'avenir du pin maritime, arbre emblématique de la région et important pour le tissus industriel local. Problème, il est particulièrement inflammable.

Pour Francis Maugard, responsable des risques naturels à l'ONF Landes Nord Aquitaine "l_e pin maritime a vocation à rester l'essence principale"._ Il précise "Mais par contre, nous allons essayer de préserver ou d'introduire de la diversité, et en particulier des essences feuillues qui sont à la fois peu inflammables et qui résistent bien au feu. On pense en particulier auxchêne-liège."

Parmi les objectifs fixés dans les mois à venir : sécuriser complétement la zone (la forêt reste fermée au public) et reconstruire les infrastructures détruite d'ici la saison prochaine. Les patrons des cinq campings ravagés de la Dune du Pilat ont été reçus à l'Elysée la semaine dernière par un conseiller du président français Emmanuel Macron. Comme promis, l'Etat s'engage à les aider mais il compte aussi fixer un cadre strict en matière de sécurité et de normes environnementales.