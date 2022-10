Brésil: Jair Bolsonaro mutique depuis la victoire de Lula da Silva

Les Brésiliens ont élu dimanche soir Lula comme prochain président du Brésil, une victoire arrachée au terme d’une bataille serrée. Mais Jair Bolsonaro, le président sortant d’extrême droite, reste dans le silence alors qu’il lui reste deux mois au pouvoir.

C’est une atmosphère étrangement calme qui règne dans les Rio ce lundi matin. Au lendemain de l’élection présidentielle, les unes de journaux et réactions internationales se multiplient pour féliciter le nouveau président Lula da Silva. Le président argentin Alberto Fernandez a même fait le déplacement pour congratuler en personne le nouveau président élu.

Mais une personne manque encore à l’appel. Son rival Jair Bolsonaro ne s’est pas exprimé sur sa défaite pour le moment. Il a passé cette soirée de liesse populaire à l'écart, reclus dans le palais de l'Alvorada, avec son fils aîné Flavio, selon la presse brésilienne. Il aurait parlé avec son colistier aussi, le général Walter Braga Netto.

Nostalgique de la dictature miliaire, M. Bolsonaro n'est pas fan du vote électronique. Mais peu avant le scrutin, il avait assuré qu'il reconnaitrait l'issue du scrutin : "Celui qui a le plus de voix gagne. C’est la démocratie".

Un silence qui suscite beaucoup d’incertitude, dans un pays qui rebascule à gauche, après 4 ans de gouvernement d’extrême droite. Pour les partisans de Lula, c'est une excellente nouvelle. "Nous avons traversé quatre années d'inhumanité, d'inégalités et d'exclusion. Et je pense que le gouvernement du Parti des Travailleurs va apporter des changements. J'ai voté pour Lula hier et je suis très heureux de sa victoire aujourd'hui" explique Pedro Xavier, qui gère un club de jazz à São Paulo.

Les camionneurs bolsonaristes mobilisés

Une joie qui contraste avec la déception des partisans du président sortant. Au petit matin, des chauffeurs routiers ont ainsi érigé des barricades dans au moins onze États et à Brasília, y compris sur l’autoroute entre Rio de Janeiro et São Paulo, soit les deux plus grandes villes du Brésil.

Luiz Inácio Lula da Silva s’apprête à diriger ce pays de 214 millions d’habitants pour la troisième fois. Ses deux mandats précédents, entre 2003 et 2010, sont associés à une période de croissance, et une amélioration considérable des conditions de vie de nombreux Brésiliens.