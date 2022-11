Equateur : 15 policiers et militaires blessés lors d'une nouvelle mutinerie

Environ 1 300 policiers sont entrés dans la prison de Guayas ce jeudi.. Les forces de l'ordre ont été la cible de tirs d'armes à feu et de jets d'engins explosifs pendant leur intervention à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire

"Il a été possible de transférer les détenus restants à la prison régionale numéro quatre, il a été possible d'avoir le contrôle du pavillon.", explique Guillermo Rodríguez, Chef des services pénitentiaires

Des soldats blessés ont été transportés hors de son enceinte par leurs compagnons d'armes jusque dans des postes de secours.

Une semaine de violences

L'attaque a eu lieu dans un contexte de tension. Mardi six personnes, dont cinq policiers, avaient péri dans une série d’attaques à l’explosif et à l’arme à feu contre des postes de police, des stations-services et un hôpital de Guayaquil, métropole de 2,8 millions d’habitants et capitale économique du pays. Le lendemain, deux détenus étaient morts et six autres avaient été blessés dans des violences dans cette même prison.

Selon les autorités, ces incidents ont été provoqués par le transfèrement, entamé mardi, vers d’autres établissements de 1 400 détenus de la prison Guayas afin d’y réduire la surpopulation. L'état d'urgence a été décrété dans 2 provinces du pays.