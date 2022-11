Libération de Kherson : les soldats ukrainiens accueillis en héros

Libérés par l'armée ukrainienne, les habitants de Kherson affichent leur soulagement après huit mois d'occupation russe.

Une femme remercie les "héros", d'autres viennent enlacer des soldats, poser pour une photo ou se faire dédicacer des drapeaux ukrainiens par leurs libérateurs.

Mais l'inquiétude reste palpable dans la ville, alors que les Russes ont laissé derrière eux de nombreux engins explosifs et détruit des infrastructures énergétiques essentielles pour l'eau, l’électricité et les communications. Sans oublier, les pillages et les exactions.

Malgré la perte de Kherson, l'armée russe continue d'afficher sa détermination. Elle a revendiqué ce dimanche la conquête de la localité de Mayorksk, dans la région Donetsk. Par ailleurs, des frappes dans le secteur de Tcherkassy, au bord du Dniepr, auraient permis de détruire des armes ukrainiennes.

Les autorités russes ont également diffusé des images de citoyens mobilisés dans la région de Moscou en route vers la zone de "l'opération miliaire spéciale" en Ukraine.