Voile : Charles Caudrelier vainqueur de la Route du Rhum 2022

Pour sa première participation, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild a remporté la Route du Rhum dans la catégorie des Ultims. Exploit, il a battu le record en traversant en moins de 7 jours.

Traverser l'Atlantique en moins de 7 jours. Au bout de la nuit à Pointe-à-Pitre (cinq heures de plus en métropole), Charles Caudrelier, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2004 et de la Transat Jacques-Vabre à trois reprises (2009, 2013 et 2021), a remporté ce mercredi la 12e édition de la Route du rhum dans la catégorie reine, celle des Ultims.

À bord de son Maxi Edmond de Rothschild géant de 32 mètres, le Finistérien a dominé de bout en bout cette édition express marquée par des conditions météorologiques compliquées lui imposant un nombre très important de manœuvres - 14 virements de bord et 17 empannages selon son équipe.

Sous la menace permanente de François Gabart (SVR Lazartigue) et Thomas Coville (Sodebo) qui devraient grimper sur le podium guadeloupéen dans son sillage, le skipper du team Gitana ne s'est jamais relâché et baisser de rythme. Résultat : il bat le record de 7 jours 14 heures 21 minutes ey 47 secondes de la mythique transatlantique établi il y a quatre ans par Francis Joyon, en traversant l'Atlantique en 6 jours 19 heures 47 minutes et 25 secondes. Soit environ 19 heures de moins.