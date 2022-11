Les influenceurs italiens auront leur syndicat pour encadrer cette profession nouvelle

Tout a commencé il y a trois ans mais le rythme s'accélère : l'Italie se prépare en 2023 à lancer le premier syndicat pour les influenceurs et les créateurs de contenu du web, le seul en Europe.

Cela peut paraître étrange ou bizarre, mais les influenceurs du web et les créateurs de contenu ont aussi besoin d'un syndicat. Le world-wide-web n'est pas seulement un royaume scintillant et rapide d'entreprises à haut rendement, mais c'est aussi un endroit où les travailleurs doivent défendre leurs droits.

Il vise à donner une protection fiscale et juridique à ceux qui travaillent sur le web et qui ne sont actuellement pas reconnus comme des travailleurs à part entière, comme toute autre profession.

Le syndicat entend également proposer d'autres services susceptibles d'aider les travailleurs du web, tels que le soutien psychologique et la gestion de leurs activités quotidiennes.

"Il faut mettre en place le programme de communication, répondre aux followers, être capable de gérer les relations avec les marques, trouver une agence qui vous soutient, étudier les statistiques sur tous les posts et contenus que vous publiez, explique Jacopo Lerussi, président et fondateur d'Assoinfluencer. La quantité de travail est énorme et vous devez arriver à ce niveau. "

Daniele Ciniglio est un jeune acteur et aussi un créateur de contenu qui a transformé un hobby en un véritable emploi. Comme une dizaine d'autres travailleurs du web, il a décidé de rejoindre le syndicat.

"C'est un travail à part entière, qui implique plus d'heures que les heures de bureau habituelles, car certains jours, je travaille jusqu'à tard dans la soirée et d'autres jours, je me tape la tête pour faire quelque chose sans succès, explique Daniele. C'est un travail à part entière et il doit être protégé comme n'importe quel autre".

"Un créateur peut participer à un événement et son image est diffusée au-delà du programme de l'événement en tant que publicité, mais il faut un consentement spécifique pour cela, explique Jacopo Ierussi. Tant que cette profession ne sera pas considérée comme telle, il y aura toujours ce genre de problèmes, que nous essayons de régler."

"Je ne peux pas payer mes cotisations chaque année en tant que créateur de contenu, conclut Daniele Ciniglio. Je suis un travailleur qui, selon l'État italien, travaille comme... personne ne sait."

Des stars qui émergent, mais qui ont besoin d'être reconnus, et pas seulement par leurs fans