Présidentielle au Kazakhstan : le sortant Tokaïev donné large vainqueur

Sans surprise, le président sortant, Kassym-Jomart Tokaïev, est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle au Kazakhstan.

Selon un premier sondage de sortie des urnes réalisé pour la radio et la télévision d'Etat, il aurait obtenu plus de 82% des voix. Face à lui se tenaient 5 candidats quasi-inconnus des électeurs.

Cette large victoire devrait lui permettre consolider son pouvoir, après une année noire marquée par des émeutes sanglantes et une impitoyable lutte des clans dans ce pays autoritaire, le plus grand et le plus riche d'Asie Centrale.

Le Kazakhstan avait plongé dans le chaos en janvier. Des manifestations contre la vie chère avaient alors dégénéré en émeutes, avant d'être brutalement réprimées, provoquant la mort de 238 personnes.

Le pays reste très impacté par cette crise. Signe que les tensions persistent, les autorités ont annoncé jeudi avoir arrêté sept partisans d'un opposant en exil accusés de fomenter un "coup d'Etat".