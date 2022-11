Au moins 162 morts, dans un séisme en Indonésie, le bilan devrait s'alourdir

Des blessés traités à même le sol, en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale, la secousse a été ressentie jusqu'à la capitale Jakarta. Mais c'est dans l'ouest que le tremblement de terre a été le plus violent.

Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur leurs occupants, et de nombreux enfants parmi les victimes : après les cours ils suivaient des leçons supplémentaires dans plusieurs écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6.

Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation, la région rurale de Cianjur et ses deux millions et demi d'habitants est isolée.

L'Indonésie, plus de 270 millions d'habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques en raison de sa situation sur la "ceinture de feu", un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un séisme de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra Ouest. En janvier 2021, un séisme de magnitude 6,2 a fait plus de 100 morts et près de 6 500 blessés dans la province de Sulawesi Ouest.

En 2004, un puissant séisme et un tsunami dans l'océan Indien ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, dont la plupart en Indonésie.