En Italie, la toute première encyclopédie trilingue aide des enfants ukrainiens qui ont fui la guerre à s'intégrer dans le système scolaire. L’ouvrage compte huit volumes en italien, anglais et ukrainien. Il doit permettre aux enfants ukrainiens qui ont intégré l’école primaire italienne de se sentir pleinement acceptés par leurs nouveaux camarades et enseignants.

"L'idée est née d'un besoin concret, raconte Asia Graziano, cheffe de projet chez Scripta Maneant Editions. Nous nous sommes demandé comment, à notre petite échelle, nous pouvions apporter notre contribution à l'intégration scolaire, éducative et culturelle des nouveaux arrivants, des enfants ukrainiens venus en Italie et en Europe."

Des centaines de sujets sont abordés par la lecture de ces livres mais aussi de manière interactive avec des contenus audio et vidéo.

"Nous avons par exemple abordé le système solaire, en expliquant ce qu'est le soleil et cela est écrit en italien, en anglais et en ukrainien, dit Olimpio Tullio, enseignant. Nous en avons parlé et ensuite nous avons utilisé le livre pour étudier les éclipses."

Olimpio Tullio, enseignant italien Euronews

"Nous voyons l’école comme une communauté, avec à la fois un enseignement théorique et pratique, explique Filomena Massaro, directrice d'école à Bologne. Car c’est dans la vie de tous les jours que l’on peut se sentir plus ou moins bien intégré."

Le projet est également attentif aux besoins de tous les enfants afin qu’aucun d’entre eux ne soit laissé de côté.

"Nous avons pris en considération tous les besoins potentiels au sein d'une classe, dit Laura Lopardo, cheffe de projet chez Scripta Maneant Editions. Nous nous sommes inquiétés des enfants qui pourraient souffrir de troubles de l'apprentissage. Nous avons donc imprimé les livres avec une police de caractères spécifique, à haute lisibilité."

Dans toute l'Italie, des dizaines d'écoles et environ 500 bibliothèques publiques ont adopté cette encyclopédie trilingue. Un nouvel outil précieux pour l'intégration et l'inclusion des enfants ukrainiens.