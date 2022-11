Vins aux enchères, à Beaune l'argent de la vente coule à flots

Des milliers de tonneaux de vin et des centaines d'acheteurs, bienvenue aux enchères des Hospices de Beaune en Bourgogne dans le centre est de la France. Avec une recette de près de 29 millions d'euros, l'édition 2022 a pulvérisé ce dimanche son précédent record établi en 2018 à tout juste 14 millions.

Des résultats "historiques et spectaculaires" qui donnent le sourire au directeur des Hospices civils de Beaune (Côte-d'Or), François Poher. La plus ancienne vente caritatives au monde a attiré cette année 800 passionnés de la boisson rouge.

"On est passé presque d’un extrême à l’autre. Le millésime 2021 comptait 362 pièces, le plus petit millésime depuis 40 ans. Là, on est à l’autre extrême en 2022 avec un millésime parmi les plus abondants et la 162ème vente des vins propose 820 pièces à la vente, la deuxième plus grande mise en vente de cette belle institution" s'est réjoui Amayes Aouli, directeur des ventes Europe de Sotheby's Wine.

Un succès inattendu notamment liée la grande qualité du millésime et la reprise après deux années marquées par la pandémie. Une partie de la recette des ventes des Hospices de Beaune reviendra à aux associations d'aides à l'enfance : Princesse Margot et Vision du Monde.