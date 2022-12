Mondial 2022 : l'Allemagne et la Belgique au pied du mur

L'Allemagne n'a pas le choix : elle doit l'emporter aujourd'hui contre le Costa Rica si elle veut avoir un espoir de disputer les 8èmes de finale de la Coupe du monde. Avec un petit point en deux matchs, dont une défaite en ouverture contre le Japon, la Nationalmannschaft se retrouve désormais au pied du mur face à des Costaricains qui chercheront également à se qualifier.

De son côté, l'Espagne, première de sa poule, aborde cette dernière rencontre avec davantage de sérénité et pourrait se contenter d'un nul face au Japon pour valider sa qualification grâce à sa meilleur différence de buts. Tout reste ouvert dans le groupe E.

A suivre également aujourd'hui l'épilogue du groupe F qui s'annonce tout aussi palpitante, comme l'explique à Doha notre correspondant, Sam Ashoo : "Le match entre la Croatie et la Belgique était annoncé comme l'un des chocs de la phase de poule. Et l'enjeu est plus important qu'imaginé. Les Croates, emmenés par Zlatko Dalic, n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, tandis que les Belges doivent impérativement s'imposer pour s'assurer une place en huitièmes de finale. L'équipe croate n'est plus toute jeune, mais elle affiche sa confiance avant ce match contre la Belgique qui est la deuxième équipe du monde au classement Fifa. Dans l'autre match du groupe, le Maroc, qui reste sur une victoire contre les Belges, peut également se contenter d'un point contre le Canada, à condition que les Diables Rouges ne l'emportent pas face aux Croates. Le suspense reste donc entier le groupe F."