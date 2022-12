Serguei Lavrov justifie les bombardements sur les installations énergétiques de l'Ukraine

La Russie justifie sa stratégie visant à détruire toutes les installations énergétiques de l'Ukraine, car l'Otan et les Etats-Unis fournissent des armes à Kyiv et entrainent ses soldats. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre russe des Affaires étrangères qui répondrait à la question d'un journaliste de l'agence Associated Press.

"Nous neutralisons les installations énergétiques de l'Ukraine qui permettent, à vous l'Occident, de truffer l'Ukraine d'armes mortelles pour tuer des Russes. Alors ne dites pas que les États-Unis et l'OTAN ne sont pas impliqués dans cette guerre" a lancé Serguei Lavrov.

"Vous êtes directement impliqués non seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant du personnel militaire".

Mercredi, l'OTAN s'est engagée à poursuivre la fourniture d'armes de haute technologie à l'Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne avancés.

Ce soutien matériel de l'Occident a permis à Kyiv de renverser le cours de cette guerre, et de reprendre des pans entiers de territoire.

La Russie a intensifié ses bombardements destinés à endommager les infrastructures d'approvisionnements en eau et en électricité depuis son retrait de la ville de Kherson, dans le sud du pays, le mois dernier. Ces frappes, qui ont tué de nombreux civils, ont été largement condamnées par la communauté internationale.