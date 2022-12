Des colis ensanglantés envoyés à des ambassades ukrainiennes en Europe, Kyiv accuse Moscou

Le consulat ukrainien de Brno en République tchèque bouclé par la police, un jardin d'enfants voisin évacué.

Depuis plusieurs jours, des représentations diplomatiques ukrainiennes en Europe reçoivent des colis contenant des yeux d'animaux.

Les paquets, imbibés d’un liquide à la couleur et à l’odeur prononcées, ont été envoyés aux ambassades d’Ukraine en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie et en Italie, aux consulats généraux de Naples et de Cracovie et au consulat de Brno, en République tchèque, a précisé dans un communiqué le porte-parole du ministère, Oleg Nikolenko.

Pour Kyiv pas de doute, il s'agit d'une campagne planifiée de terreur de la part de la Russie.

"Nous avons des raisons de croire qu’une campagne organisée de terreur et d’intimidation contre des ambassades et des consulats ukrainiens se prépare", estime le porte-parole du ministère. Des tentatives d" intimidation inutiles", poursuit-il. "Nous continuerons d’œuvrer avec efficacité pour la victoire de l’Ukraine", conclut Oleg Nikolenko.

Kyiv dit "coopérer avec les forces de l'ordre des pays étrangers pour enquêter sur tous les cas de menaces, identifier les personnes impliquées et les traduire en justice".

L'annonce de ces colis suspects intervient deux jours après qu'une lettre piégée a explosé à l'ambassade ukrainienne à Madrid, blessant "légèrement" un employé qui la manipulait.

L'ambassadeur d'Ukraine au Vatican a de son côté indiqué que l'entrée de sa résidence à Rome avait été vandalisée jeudi avec des excréments d'animaux.