Sierra Leone : la pénurie d'essence inquiète les chauffeurs de taxi

Des files d'attente interminables devant les stations essence de Freetown, au Sierra Leone. Dans ce petit pays au Nord-Ouest de l'Afrique, la crise énergétique a entraîné une hausse record des prix du carburant. Une situation qui inquiète les chauffeurs professionnels, pour qui faire le plein est devenu un luxe.

"Parfois, on va à la station-service et il n'y a plus d'essence. Certains vont donc au marché noir, le Jebu, où les gens le vendent en bouteilles. Ils le vendent au marché noir pour 30 Leones pour un litre" explique Modiboh Jebbo, chauffeur de moto taxi.

Son collègue, Alhaji Mohammed Kamara, ajoute: "j'achète du carburant 105 Leones, je dois manger et je dois entretenir le vélo, changer l'huile, donc je dois faire toutes ces choses. Donc, si nous avons cette crise du carburant, cela nous affecte et nous ne pouvons plus acheter directement à la station-service, donc on débrouille autrement."

Face aux pénuries, les chauffeurs de taxi sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché noir, où l'essence coûte deux fois plus cher qu'à la station... Une dépense qui impacte les tarifs de leurs courses.

Au Sierra Leone, la flambée des prix de l'énergie inquiète aussi bien la population que les autorités. Au mois d'août dernier, une manifestation contre les "difficultés économiques" a dégénéré en affrontements entre la police et des jeunes exigeant la démission du président.