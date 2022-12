Mondial 2022 : le Maroc rêve de battre l'Espagne pour aller en quart de finale

L'Espagne a rendez-vous avec le Maroc aujourd'hui en 8èmes de finale de la Coupe du monde. Deuxième de sa poule, après sa défaite surprise face au Japon, la Roja devra élever son niveau de jeu pour espérer battre une prometteuse équipe marocaine qui réalise un quasi sans faute depuis le début du tournoi : deux victoires contre le Canada et la Belgique et un match nul contre la Croatie. "Les Lions de l'Atlas" pourraient devenir la quatrième équipe africaine à accéder aux quarts de finale d'une Coupe du monde après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).

Pour parler de l'autre 8ème de finale entre le Portugal et la Suisse, on retrouve à Doha, notre correspondant Sam Ashoo : "Comme toujours, tous les regards seront tournés vers Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or n'a pas encore trouvé son rythme de croisière dans cette compétition, mais lui et ses coéquipiers partent favoris face à une équipe suisse qui n'a pas atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 1954. Les Suisses s'appuient notamment sur l'ex-joueur de Liverpool et du Bayern Munich, Xherdan Shaqiri, buteur lors du match décisif face à la Serbie. Xaqiri a mis en garde ses coéquipiers par rapport au danger que représente Ronaldo, même si le Portugais n'est pas au sommet de sa forme. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match Espagne-Maroc."