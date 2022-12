Le président russe Vladimir Poutine reconnait que le conflit en Ukraine est"long"

Sur les 300 000 soldats russes appelés lors de la récente mobilisation "partielle" du pays, 150 000 sont actuellement en Ukraine. C'est ce qu'a dit le président russe. 77.000 sont déployés directement au combat. Vladimir Poutine a assuré qu'il n'y aurait pas de deuxième mobilisation.

Il a répété défendre les intérêts nationaux contre l'Occident, et reconnu que ce qu'il nomme "l'opération spéciale" durait.

"Bien sûr, c'est peut-être un long processus mais de nouveaux territoires sont apparus, et bien, c'est un résultat significatif pour la Russie", a déclaré le maître du Kremlin.

Un cimetière d'obus russes

Les Ukrainiens ont rassemblé des obus dans un champ à Kharkiv sur des centaines de mètres, ils accusent l'ennemi d'utiliser des missiles interdits.

Des missiles dont sont victimes des civils : à Kourakhové, près de Donetsk dans l'est, un marché, une gare routière, des stations-services et des immeubles d'habitation ont été frappés : bilan au moins six morts.

Pendant ce temps, Volker Turk, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, visitait la ville d'Izyum, et ses fosses communes découvertes après le retrait russe.