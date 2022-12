Mondial 2022 : la Croatie qualifiée pour les demi-finales après sa victoire sur le Brésil

C'est terminé au stade Education City à Doha ! Au bout du suspense, la Croatie est venue à bout du Brésil à l'issue de la séance de tirs au but, devant la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Pour la Selaçao, grande favorite de la compétition, l'aventure s'arrête donc prématurément aux quarts de finale.

Les Croates, vice-champions du monde en titre, se sont imposés par 4 tirs au but à 2, après 0-0 à la fin du temps réglementaire et 1-1 après prolongation, où Neymar avait inscrit le premier but à la 105e minute. En inscrivant son 77e but en sélection, l'actuel n°10 auriverde rejoint Pelé comme meilleur buteur du Brésil.

Mais contre toute attente, Bruno Petkovic a égalisé à trois minutes du terme (117e), la dernière contre-attaque croate offrant au public une étouffante séance de tirs au but. Comme contre le Japon, comme souvent ces dernières années, celle-ci a fini par récompenser l'obstination des joueurs de Dalic et mis fin au rêve de 6e étoile du Brésil.

Le Croate Bruno Petkovic célébrant sont but face au Brésil en quart de final, le 9 décembre à Doha Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Il s'agissait de la deuxième séance de tirs au but en deux matches pour la Croatie, après avoir éliminé le Japon lundi en huitième de finale par 3 t.a.b. à 1.

Le vainqueur de ce match affrontera mardi prochain en demi-finale les Pays-Bas ou l'Argentine, opposés dans la soirée ce vendredi à 20h, heure de Bruxelles.