L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de football au Qatar, vendredi soir, au bout du suspense.

Face aux Pays-Bas, l’Albiceleste avait d’abord pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Nahuel Molina en première période (1-0, 35'), puis en doublant la mise sur un penalty de Lionel Messi au retour des vestiaires (2-0, 73').

C’était sans compter sur la réaction néerlandaise et sur le doublé de Wout Weghorst en toute fin de rencontre (83', 90'+11).

L’Argentine s’impose finalement aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.) grâce notamment à deux arrêts de son gardien Emiliano Martinez et retrouvera en demi-finales la Croatie, qui s’est elle aussi imposée aux tirs au but face au Brésil vendredi (1-1, 4-2 t.a.b.).

Sortie prématurée et grosse désillusion pour la Seleção malgré l’ouverture du score de Neymar en prolongation.

Les Croates, finalistes du dernier Mondial sont parvenus à égaliser à trois minutes de la fin du match par Bruno Petkovic avant de s’imposer aux tirs au but.