Un dramatique incendie s'est déclaré dans la nuit dans un immeuble d'habitation à Vaulx-en-Velin près de Lyon. Il y a au moins 10 morts dont 5 enfants, selon le dernier bilan officiel fourni par la préfecture.

Les autorités locales parlent de quatre blessés "en urgence absolue".

"Le bilan est définitif malheureusement : 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans et quatre personnes seraient grièvement blessées, dans un incendie dont on ne connait pas les causes. L'enquête pourra les déterminer", a déclaré vendredi matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Un très important dispositif de secours a été déployé, avec plus de 170 pompiers.

L'incendie est désormais éteint, mais un périmètre de sécurité est toujours en place.

Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages, piégeant certains des habitants chez eux, tandis que les fumées envahissaient les parties communes, selon les pompiers.

"C'était effroyable", a déclaré à l'AFP Mohamed, le cousin d'un habitant du 4ème étage qui a réussi à s'échapper par l'escalier avec ses deux enfants.

Les voisins ont entendu des cris et tenté de sauver des vies, selon d'autres témoignages.

Un "accès impossible", des "points de deal"

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place dans la matinée. Après avoir rencontré les pompiers, il a parlé devant les nombreux journalistes d'un immeuble dont l'accès était cette nuit "impossible", obligeant les pompiers à intervenir par l'extérieur. Et répondant à une question sur la présence de "squatteurs" dans l'immeuble, il a répondu en évoquant des "points de deal" dans cette rue, et dans l'immeuble même où a eu lieu l'incendie. "Une opération de police a eu lieu cette nuit-même, avant l'incendie", a précisé Gérald Darmanin.

Le quartier populaire du Mas du Taureau

Le feu s'est déclaré peu après 03H00 dans un immeuble de sept étages situé dans une barre d'immeubles et a mobilisé près de 170 pompiers et 65 engins, selon la même source. L'intervention s'est faite "dans des conditions difficiles", selon M. Darmanin.

Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention, selon la préfecture. Un important dispositif de gendarmerie a également été déployé sur le terrain, a constaté l'AFP sur place.

L'incendie est survenu dans le quartier du Mas du Taureau, en plein renouvellement urbain après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise.

La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d'euros pour repenser ce qui devait devenir un éco-quartier, développer les commerces de proximité, développer les transports en commun.

Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation, selon la préfecture.