Leo Varadkar reprend les rênes du gouvernement irlandais

Issu du Fine Gael, le nouveau Premier ministre va remplacer Micheál Martin, comme le prévoyait l’accord de coalition conclu en 2020. Il aura deux ans pour convaincre avant les prochaines élections.

Le revoilà aux commandes. Leo Varadkar succède au poste de Premier ministre d’Irlande à Micheál Martin, dans le cadre d’un transfert inédit entre les deux principaux partis de la coalition de centre-droit au pouvoir. Il échange son poste de vice-Premier ministre le chef du gouvernement depuis 2020.

Leo Varadkar, médecin métis et gay, devient ainsi pour la deuxième fois, à 43 ans, Premier ministre d’une Irlande longtemps réputée très conservatrice. En 2017, Leo Varadkar, alors âgé de 38 ans, était devenu le plus jeune Premier ministre irlandais.

Un nouvel espoir

"J’accepte cette nomination avec humilité et détermination et le désir (…) d’offrir un nouvel espoir et de nouvelles opportunités à tous nos citoyens", a-t-il déclaré, une fois sa nomination validée par le vote des parlementaires lors d’une session spéciale.

Micheál Martin avait présenté sa démission samedi matin lors d’une audience avec le président irlandais Michael Daniel Higgins à Dublin. Cela représente "l’honneur d’une vie" d’avoir servi comme Premier ministre, a-t-il déclaré. Issus de camps rivaux lors de la guerre civile au début du XXème siècle, les deux partis de centre-droit (le Fine Gael de Varadkar et le Fianna Fáil de Martin) ont mis en place ce poste tournant dans le cadre d’une coalition avec les Verts après les élections de 2020.

Le transfert de pouvoir va entraîner un remaniement ministériel, et les prochaines élections générales doivent se tenir d’ici au printemps 2025.