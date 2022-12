Buenos Aires : une vingtaine de blessés après la fête

La coupe du monde de football n'avait pas été rapportée en Argentine depuis 1986 : il fallait donc s'attendre à des célébrations colossales pour le retour de l'équipe nationale au pays !

Après la fête qui a duré toute la journée de mardi, dès les premières heures, une dizaine de personnes ont été arrêtées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Il y a également près de vingt blessés qui ont été transportés à l'hôpital, essentiellement pour des chutes. Deux hommes ont ainsi sauté depuis un pont autoroutier en espérant atterrir dans le bus transportant les joueurs argentins mais un des deux n'a pas réussi son coup et s'est écrasé sur la route.

Les joueurs avaient été accueillis en pleine nuit par leurs supporters, dès leur sortie d'avion. Ils ont mis une heure à parcourir les dix kilomètres qui séparent l'aéroport de la Fédération nationale de football, où ils ont dormi.

Lionel Messi au lit avec le trophée du mondial

Après s'être reposés quelques heures, ils sont montés en autobus pour une grande parade à travers les rues de Buenos Aires. Mais leur tour a du être écourté à cause de la foule et de la ferveur, qui ne permettaient pas d'assurer de bonnes conditions de sécurité. Lionel Messi et ses coéquipiers ont terminé leur retour à la maison en hélicoptère. Dans l'après-midi, entre 4 et 5 millions de supporters ont rempli les rues de la capitale