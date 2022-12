En Hongrie, le plus grand centre de réfugiés ukrainiens de la capitale, Budapest, pourrait mettre la clé sous la porte prochainement à cause du manque de don.

Kristina a dû quitter Kiev bombardée par l'armée russe aux premières heures du conflit. "Quand on vit dans ce contexte de violence on finit par s'habituer à ces choses. On les accepte en un sens. Mais quand vous arrivez dans un endroit sûr, c'est tellement différent. Vous pouvez prévoir des choses une semaine, un mois à l'avance, En Ukraine, c'est impossible de savoir ce que vous ferez ne serait-ce que l'heure suivante. Et ça, ce n'est pas normal."

Problème, depuis plusieurs mois, dans un contexte européen inflationniste, les dons indispensables au fonctionnement du foyer sont en chute libre et les bénévoles de moins en moins nombreux. La structure pourrait être contrainte de fermer ses portes à la mi janvier.

"_De plus en plus d'Ukrainien arrivent ici en Hongrie. Là bas, il n'y a ni chauffage, ni électricité, ni travail. Ceux qui viennent ici, font face à un énorme défi, peut-être le plus grand de leur vie. _Dans les médias, on parle moins d'eux, pourtant ils continuent d'affluer comme au début de la guerre. C'est très important pour nous de poursuivre notre travail, au moins jusqu'à la fin de l'hiver", insiste Alexandra Vígh, membre du conseil d'administration du foyer de réfugiés Migration Aid.

"Ici, je me sens en sécurité"

Nyikita et sa mère ont fui la ville de Soumy au nord est de l'Ukraine. Sans emploi, elle craignait de ne pouvoir subvenir aux besoins de son fils. "Ici, je me sens en sécurité et merveilleusement bien", raconte le garçon de 12 ans. "J'ai des amis, internet, et de quoi manger. Mais surtout je me sens en sécurité, c'est vraiment important pour moi. Pas d'avions, de tirs de roquettes au-dessus de la tête, pas de coups de feu. C'est ce qui compte le plus."

En octobre dernier, selon l'ONU, ils étaient déjà près de 7,7 millions à avoir fui leur pays.