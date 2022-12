Plus de 70% des Américains touchés par une vaste tempête hivernale à l'avant-veille de Noël

**Une tempête hivernale d'une rare intensité balayait vendredi les Etats-Unis, des conditions glaciales et dangereuses qui désorganisaient les transports dans une grande partie du pays à l'avant-veille de Noël, des milliers de vols étant annulés.

**

A l'aube vendredi, "plus de 240 millions de personnes aux Etats-Unis (soit plus de 70% de la population) sont concernées par des alertes" météos hivernales, écrit le service météorologique américain (NWS) dans son bulletin de prévision nationale, "l'un des plus importants jamais publié".

Des conditions très dangereuses pour se déplacer, avertissent les autorités. Or des millions d'Américains devaient déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année, avec un retour au niveau d'avant pandémie.

"C'est sérieux"

Vendredi matin, le site spécialisé Flightaware comptait plus de 3.290 vols annulés aux Etats-Unis, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle (nord-ouest), New York, Detroit, Chicago (nord) et Denver (centre).

Jeudi, environ 10% des vols avaient été annulés, a indiqué le ministre des Transports Pete Buttigieg vendredi matin sur MSNBC. "Plusieurs des plus grands hubs aériens sont affectés", a-t-il ajouté.

"S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux", avait exhorté jeudi le président Joe Biden. "J'encourage tout le monde (...) à écouter les mises en garde au niveau local", a-t-il ajouté. "C'est sérieux".

Dans l'Oklahoma frappé par la tempête jeudi, deux personnes sont mortes sur la route. Au total, environ 112 millions de personnes doivent rouler au moins 80 kilomètres entre le 23 décembre et le 2 janvier, selon l'Association américaine des automobilistes (AAA).

Gel sur la côte

Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence, comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.

Le phénomène s'étend "de la frontière canadienne au Rio Grande (à la frontière mexicaine)", et de la côte pacifique au nord-ouest jusqu'à la côte atlantique à l'est, notent encore les météorologistes américains.

Ce système dépressionnaire est causé, de manière assez classique, par un puissant conflit entre deux masses d'air: une très froide en provenance de l'Arctique et l'autre tropicale venu du Golfe du Mexique.

-53° C au Canada

Une dépression est un système de basse pression atmosphérique, souvent synonyme de mauvais temps: sa dynamique entraîne des courants ascendants qui provoquent des nuages et des précipitations. Ce qui rend le cas actuel extraordinaire est que la pression atmosphérique a cette fois chuté très vite, en moins de 24 heures.

Les prévisions de la météo américaine incluent des températures ressenties jusqu'à -40°C dans le nord du pays en milieu de journée vendredi, et des températures négatives jusqu'à la côte texane.

Plusieurs records de froid ont déjà été battus: -53°C dans l'ouest du Canada, -38°C dans le Minnesota, mais aussi, plus au sud, là où les températures sont habituellement plus douces à cette époque de l'année, -13°C à Dallas ou - 8°C à Houston.

Ce mouvement provoque d'importantes chutes de neige dans le nord du pays, notamment dans la région des Grands lacs.

Près d'un million d'Américains étaient privés d'électricité vendredi matin, notamment dans le sud-est du pays (Géorgie, Caroline du Nord, Texas, Connecticut également), selon le site spécialisé Poweroutage.us.

Dans le Dakota du Nord, des axes majeurs de circulation sont fermés "en raison de la neige et du vent, avec des zones à la visibilité quasi inexistante et du verglas", note les autorités de l'Etat, déconseillant aux voyageurs de prendre la route dans ces conditions.

Le Canada aussi se préparait à "des températures anormalement basses pour la saison", à d'importantes chutes de neige et à de possibles pluies verglaçantes dans certaines régions.

Les autorités ont encouragé des habitants du Québec par exemple à "préparer des plans d'urgence et à se munir de trousses d'urgence contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche".

Le froid a poussé certaines personnes à se lancer dans le "boiling water challenge", ou défi de l'eau bouillante: elles publient des vidéos dans lesquelles elles lancent de l'eau très chaude en l'air pour la voir se cristalliser immédiatement.