Ukraine : l'enfer de Bakhmout, les Ukrainiens survivent malgré les bombes et le froid

L'Ukraine a dénoncé un acte de "terreur" et "une vengeance" après une frappe russe sur le marché de Kherson qui a fait au moins sept morts et 58 blessés, dix mois jour pour jour après le début de l'invasion des troupes de Moscou.

"Alors que des familles en Europe, en Amérique du Nord et au-delà préparent des dîners festifs, ayez une pensée pour l'Ukraine qui combat le mal en ce moment", a imploré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Pour son homologue de la Défense, Oleskiï Reznikov, la frappe sur Kherson est "une vengeance sur ses habitants qui ont résisté à l'occupation" russe. Kherson a été libérée le 11 novembre par l'armée ukrainienne après huit mois d'occupation russe.

"Le matin, le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n'est pas une guerre selon les règles définies. C'est la terreur, c'est tuer pour intimider et (prendre) du plaisir", avait auparavant fustigé le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Selon la présidence ukrainienne et le gouverneur régional Iaroslav Ianouchevitch, "l'attaque (russe) a coûté la vie à 7 personnes et 58 habitants ont été blessés, dont 18 sont dans un état grave".

"Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons", a encore déploré Volodymyr Zelensky. "C'est la vraie vie de l'Ukraine et des Ukrainiens" depuis dix mois de guerre, a-t-il appuyé.

L'enfer de Bakhmout

A Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, les combats laissent place à une guerre de tranchées épuisante. La ville est quotidiennement sous le feu des bombes russes. Sa conquête est devenue la priorité de Moscou.

Mais malgré le froid et les bombardements, dix mille civils ukrainiens sont restés ici sans chauffage ni eau courante.

"Je ramasse du bois pour nous chauffer. On utilise aussi des livres. Ils ont été jetés quand il y a eu une explosion. Depuis, ils ont séché, et on l'utilise pour allumer le poêle . C'est comme ça qu'on survit ici", témoigne un homme âgé qui vit toujours à Bakhmout.

Les cimetières ukrainiens

Pendant ce temps, les cimetières en Ukraine continuent de s'agrandir. Ce vendredi quatre soldats ukrainiens ont été enterrés à Kharkiv, leur sépulture a été pavoisée d'un drapeau ukrainien. Tous les jours, entre 5 à 10 hommes qui défendent l'Ukraine, sont enterrés ici.