L'électricité peu à peu rétablie en Ukraine

C'est une visite que les habitants de Tchernihiv, au Nord-Est de l'Ukraine, attendaient depuis de longs mois. Des électriciens sont venus réparer les lignes des pylônes électriques, abîmes par les bombardements russes de mars dernier.

"Nous avons de nouveaux fils et quelques restes. Nous reconstruisons la ligne car elle était très endommagée. L'électricité n'est pas quelque chose que l'on met dans un panier et que l'on ramène à la maison. Elle est produite et immédiatement consommée. Maintenant, malheureusement, les conditions actuelles ne sont pas faciles, mais nous faisons tout pour que tout revienne à la normale, du moins comme avant" explique l'un d'entre eux.

Des travaux régulièrement menacés par les bombardements russes. Les habitants doivent désormais s'adapter aux pannes de courant quotidiennes.

"Quand c'était pendant cinq minutes, ça allait. Peut-être que quelqu'un a chargé son téléphone. Un jour, je suis rentré et mon petit-fils était là. Guerre ou pas guerre, il avait besoin du téléphone. Et il m'a dit, "Grand-père!", et puis il saute dans mes bras et dit : "Merci,! Il y a de la lumière !". Ça m'a mis la larme à l'œil" raconte un réparateur qui a du sortir de sa retraite pour aider ses voisins.

Cette semaine encore, une nouvelle attaque de drones russes provoqué des coupures d’électricité dans dix régions. A Kyiv, un tiers des habitants n'a pas de courant et de chauffage.