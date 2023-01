Les déçus du Brexit : 2/3 des Britanniques favorables à un nouveau référendum

Deux ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques regrettent-ils le Brexit ? C'est en tout cas ce que laisse penser un article publié par le journal britannique The Independent.

Le quotidien 100% en ligne base son opinion sur plusieurs études récentes qui révèlent qu'une majorité pense que le Brexit se passe mal. Une étude commandée à l'institut de sondage Savanta indique que 54 % estiment que le Brexit était une mauvaise décision, contre 46 % l'année dernière.

Toujours d'après les données récoltées par Savanta, près des deux tiers des Britanniques interrogés se disent désormais favorables à un nouveau référendum sur le retour dans l'Union ils sont néanmoins divisés sur l'année pour le faire.

22 % pensent qu'il faudrait le faire maintenant, 24% dans les cinq prochaines années et 11% ont opté pour dans les six à dix ans. Seuls 4 % pensent qu'un autre vote devrait avoir lieu dans plus de 20 ans, tandis que ceux qui disent qu'il ne devrait jamais y avoir de second référendum sont passés de 32 à 24 %.

L'augmentation des prix des denrées alimentaires et des factures de l'énergie pèsent fortement sur le quotidien de la population et mettent en difficulté les autorités qui ont aussi du mal à tenir leur promesse pré-Brexit notamment celle d'une lutte efficace et respectueuse contre l'immigration clandestine. Preuve en est, cinq gouvernements se sont succédés depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016.