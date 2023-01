Des températures allant jusqu'à -60 °C enregistrées en Sibérie

Habituée au froid en hiver, la Sibérie connaît un début de mois de janvier particulièrement glacial. Des températures inférieures de 30 °C aux moyennes ont été enregistrées.

Dans le village d’Oïmiakon, connu comme le plus froid du monde, le thermomètre est même tombé à -60 °C la semaine dernière. Des températures aussi basses, liées à un anticyclone qui enferme le froid, n’avaient pas été enregistrées depuis une dizaine d’années.

L’épiphénomène, bien connu et ponctuel, ne remet toutefois pas en cause le réchauffement global de la planète. Les vagues de chaleurs qui ont frappé l’Europe l’été dernier sont elles amenées à être de plus en plus fréquentes à l’avenir.