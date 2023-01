A Davos, Ursula von der Leyen présente le Green Deal européen et affiche son soutien à l'Ukraine

Je peux vous assurer que l'Europe sera toujours à vos côtés. Beaucoup doutaient que ce soutien soit aussi inébranlable. Mais aujourd'hui, les pays européens fournissent de plus en plus d'armes essentielles à l'Ukraine. Nous accueillons environ 4 millions d'Ukrainiens dans nos villes, dans nos foyers et dans nos écoles. Et nous avons mis en place les sanctions les plus fortes jamais vues, qui laissent l'économie russe face à une décennie de régression et son industrie privée de toutes les technologies modernes et critiques.