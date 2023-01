Manifestation "pour une agriculture sociale et verte" à Berlin

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Berlin pour une agriculture respectueuse de l'environnement et sociale.

Les militants, accompagnés d'un défilé de 50 tracteurs,ont remis une pétition au Ministre de l'Agriculture Cem Özdemir. L'évènement, organisé par l'organisation "Wir haben es satt", "On en a marre" en français, réunit plus de 80 ONG actives dans les domaines de l'agriculture et de l'envionnement.

Il est organisé en parallèle du salon de l'Agriculture de Berlin, ouvert aux visiteurs depuis vendredi dernier. Un lieu d'échange pour les politiques et professionnels de l'industrie agricole.