Le pipeline d'hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne

C'est une nouvelle étape dans la stratégie énergétique européenne. Le projet de pipeline européen d'hydrogène H2Med, qui vise à développer l'utilisation de cette énergie sur le continent, et passe par le Portugal, l'Espagne et la France, va être étendu outre-Rhin. Une annonce faite conjoitement par Paris et Berlin à l'occasion du 60ème anniversaire du Traité de l'Elysée ce dimanche.

"Nous avons décidé d'élargir le projet H2Med qui grâce à des financements européens lie le Portugal, l'Espagne et la France, et sera au cœur de sa stratégie hydrogène, à l'Allemagne qui sera un partenaire de cette stratégie d'infrastructures, en matière d'hydrogène" a déclaré Emmanuel Macron.

Le gazoduc situé sous la mer Méditerranée transportera de l'hydrogène vert, fabriqué à partir de l'eau par électrolyse, selon un procédé utilisant des énergies renouvelables. Le gouvernement espagnol estime que H2Med pourra acheminer chaque année quelque deux millions de tonnes d'hydrogène vers la France, soit 10% des besoins estimés en hydrogène de l'Union européenne. Le projet devrait coûter 2,5 milliards d'euros, et doit être opérationnel en 2030.