Chine : record de -53°C à Mohe, dans le nord-est du pays

Moins 53 degrés Celsius : le record de la température la plus basse enregistrée en Chine a été battu ce dimanche. Depuis quelques jours, un froid extrême s’est emparé de la ville de Mohe située dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Russie. Le précédent record de moins 52,3 degrés Celsius remontait à 1969.

En pleine célébration du Nouvel An chinois, les autorités locales ont dû redoubler d'efforts pour garantir aux habitants chauffage et approvisionnement en eau.

"Compte tenu du froid extrême, nous maintenons les équipes et les véhicules pour les réparations d'urgence, ainsi que les camions d'eau chaude et les camions de production d'électricité en veille 24 heures sur 24, et nous gardons les lignes d'assistance téléphonique pour les réparations d'urgence accessibles à tout moment afin de nous assurer que nous sommes prêts à intervenir. Nous nous efforcerons d'assurer l'approvisionnement en eau des habitants pendant les vacances", a déclaré Gao Weiquan, directeur adjoint d'une société de distribution d'eau à Mohe.

Le reste du pays n'est épargné par la vague de froid. Des températures pouvant aller jusqu'à moins 15 degrés Celsius sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi à Pékin.

Connue pour son climat subarctique, la ville de Mohe attire chaque année de nombreux touristes venus du sud de la Chine. L’une des attractions : jeter de l'eau chaude dans l'air glacial pour la voir se transformer instantanément en cristaux de glace.