Dans quel pays européen trouve-t-on le plus de centenaires ?

Elle avait 118 ans. Sœur André, une religieuse française, est paisiblement décédée dans son sommeil le 18 janvier dernier. Lucile Randon, de son vrai nom était la doyenne des Français, mais aussi de l'humanité. Depuis ces dernières décennies, le nombre de centenaires, voire de "supercentenaires", les personnes âgées de plus de 110 ans, ne cesse d'augmenter en Europe. Et cette tendance ne va pas s'infléchir. En effet, dans les pays membres de l'Union européenne, les personnes âgées de 100 ans et plus seront même plus de 500 000 en 2050 contre un peu moins de 130 000 aujourd'hui, selon Eurostat, l'agence européenne de statistiques.

La France, patrie du plus grand nombre de centenaires

Nous avons utilisé l'année 2021 pour établir notre étude en utilisant les données d'Eurostat ainsi que celles des offices statistiques du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et de l'Islande.

Sans surprise, ce sont les pays européens les plus peuplés qui comptent le plus grand nombre de centenaires cette année-là. Seul l'ordre du classement peut surprendre puisque la France occupe la première place devant l'Allemagne, bien plus peuplée. Il y a donc 25 976 centenaires français pour 20 465 allemands. La troisième place revient à l'Italie avec 17 177 centenaires.

A l'inverse, les pays avec le plus petit nombre de centenaires sont naturellement ceux avec la plus petite population, à l'image de Malte (116), du Luxembourg (84) et de l'Islande (43).

Enfin, dans l'ensemble des pays de l'UE, il y avait exactement 129 664 centenaires en 2021.

Le nombre absolu de centenaires dans un pays donné n'est donc pas un bon élément de comparaison. Il apparaît nécessaire d'établir un rapport entre population de centenaires et population totale.

Dans quel pays se cache la plus grande proportion de centenaires ?

Pour mettre en exergue le pays avec la plus forte proportion de centenaires, mettons en évidence le nombre de personnes âgées de 100 ans et plus pour 100 000 habitants. Et avec ce marqueur, un pays se détache très nettement, et de loin. La Grèce arrive en tête avec 126 centenaires pour 100 000 habitants. L'écart est énorme avec le Portugal et l'Irlande, qui suivent en deuxième et troisième position, affichant respectivement 49 et 44 centenaires pour 100 000 habitants.

Comment expliquer un si grand nombre de centenaires dans la population grecque ? Serait-ce là les vertus du fameux régime crétois ? Pour établir nos calculs, nous nous sommes basés sur les informations fournies par Eurostat qui centralise les données fournies par les offices statistiques des pays membres de l'UE. Pour être sûr et certain de notre résultat et pour pouvoir affirmer que la Grèce est le pays des centenaires en Europe, nous avons demandé à Eurostat de se rapprocher des services grecs pour effectuer une vérification tant ce résultat est surprenant. Nous mettrons à jour notre article après cette clarification.

La moyenne dans les pays de l'Union européenne est de 22 centenaires pour 100 000 habitants, alors que ce rapport est sensiblement identique au Royaume-Uni, avec 23, et en Suisse, avec 22.

En bas du classement, les pays où le nombre de centenaires pour 100 000 habitants est le plus faible sont la République tchèque avec 8, la Bulgarie avec 5, et la Croatie avec 3.

Les femmes, reines des centenaires en Europe... et dans le monde !

En regardant de plus près les données, un constat saute aux yeux. Les femmes centenaires sont bien plus nombreuses que les hommes ayant atteint cet âge respectable. Au sein de l'UE, les femmes représentent ainsi plus de 76 % des centenaires !

Et en observant d'encore plus près, les femmes représentent plus de 80 % des centenaires dans de très nombreux pays européens avec un record de 91,6 % en Estonie.

Plusieurs facteurs expliquent cette grande différence. Premièrement, la mortalité des hommes est plus forte que celles des femmes. Deuxièmement, les femmes aujourd'hui centenaires ont beaucoup moins subi les effets de la Seconde guerre mondiale. Enfin, elles étaient beaucoup moins concernées par l'alcoolisme ou le tabagisme.

Et c'est à nouveau une femme qui est devenue la personne la plus âgée sur notre planète après le décès de Sœur André. Notre nouvelle doyenne est une Espagnole ; elle se nomme María Branyas Morera et a 115 ans. C'est encore une femme qui détient le record absolu de longévité. La Française Jeanne Calment est en effet décédée à l'âge record de 122 ans en 1997.

Ce record est toutefois contesté par certains, à l'image de l'ambassadeur en Allemagne de la République démocratique du Congo qui a avancé que l'un de ses compatriotes pourrait être âgé de... 145 ans !

Nous allons tout faire pour tenter de vérifier cette incroyable information. D'ici là, longue vie à toutes et tous les centenaires.