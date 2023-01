Judo : le Grand Prix du Portugal ouvre le bal de l'année 2023

Le Grand Prix du Portugal, à Almada, près de Lisbonne, a ouvert la saison 2023 du Word Judo Tour ce vendredi. Les spectateurs étaient au rendez-vous pour assister à cette première journée de compétition.

En -48 kg, dans une finale 100% kazakhe, Abiba Abuzhakynova s’est imposée face à sa compatriote Galiya Tynbayeva grâce à un waza-ari décisif. A l’issue du combat, les deux athlètes ont affiché leur amitié.

Le directeur général de la Fédération internationale de judo, Vlad Marinescu, a remis les médailles.

Quatre Français sur le podium

En -60 kg, le jeune japonais Yamato Fukuda a remporté la finale pour sa première apparition dans un Grand Prix. Il a battu l'expérimenté espagnol Francisco Garrigos grâce à une excellente transition vers le travail au sol.

Les Français Cédric Revol et Luka Mkheidze, de retour à la compétition depuis sa rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier, montent sur la troisième marche du podium. Les médailles ont été remises par le directeur des relations internationales de la FIJ Juan Carlos Barcos.

"Cette victoire me donne de la confiance mais elle signifie aussi que je vais désormais participer à des compétitions dans le monde entier et représenter le Japon, a déclaré Yamato Fukuda. Cela me donne encore plus de motivation, je vais devoir travailler dur pour être au niveau."

En -52 kg, la Britannique Chelsie Giles, médaillée olympique et mondiale, débute l’année 2023 sur les chapeaux de roue. La numéro 1 mondiale a conclu une journée parfaite en s’imposant en finale face à l’Espagnole Estrella Lopez Sheriff.

La Française Julie Weill dit Morey a décroché le bronze. La directrice des événements de la FIJ, Lisa Allan, a remis les médailles.

"C'est tellement bon d'obtenir une médaille dans chaque compétition, s'est réjouit Chelsie Gilles. Mais je n'ai pas obtenu tant de médailles d'or que cela en senior, donc je suis très heureuse, d’autant plus qu’il s’agit de la première compétition de l'année."

En -66 kg, l’Ouzbek Mukhriddin Tilovov a surpris en finale l'ancien champion du monde sud-coréen Baul An. Son entraîneur, la légende grecque Ilias Iliadis était aux anges.

Le Français Daikii Bouba a quant à lui décroché le bronze. Les médailles ont été remises par le directeur de l'arbitrage de la FIJ Armen Bagdasarov.

En -57 kg la Sud-Coréenne Mimi Huh s’est imposée en finale face à l’actuelle la championne du monde brésilienne Rafaela Silva avec détermination. Une victoire célébrée avec sa coach.

Le superviseur de l'arbitrage de la FIJ, Neil Adams, a remis les médailles.

Le public a aussi eu l’occasion d’apprécier la qualité du judo proposé par l’équipe portugaise. Les jeunes judokas locaux ont pu démontrer que ce sport avait un bel avenir au Portugal. Les deux prochains jours de compétition à Almada s’annoncent passionnants.