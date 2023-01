L'Espagne lève peu à peu le voile sur les abus sexuels commis sur des mineurs par des membres de l'Église catholique. Mais il a fallu une enquête journalistique de plusieurs années pour obtenir un début de réponse des instances religieuses et officielles.

Pendant longtemps, Fernando García-Salmones a eu du mal à se regarder dans un miroir. À l'école, alors qu'il n'avait que 14 ans, un prêtre, aujourd'hui décédé, a détruit son innocence et, comme le dit Fernando aujourd'hui, "le prédateur a culpabilisé sa proie". "Le prêtre est venu me voir un jour de pluie et m'a demandé de monter me sécher dans sa chambre et c'est là que ça a commencé," nous confie cet homme d'une quarantaine d'années qui a subi des abus pendant près d'un an, entraînant de lourdes séquelles. "Les conséquences sont une incapacité à aimer, une différenciation totale entre sexualité et affection, de la méfiance, un sentiment permanent de culpabilité et une peur épouvantable de la solitude," indique-t-il.

Un afflux de témoignages

En octobre 2018, le journal El País a lancé la première enquête sur les violences sexuelles commises par des membres du clergé catholique sur des mineurs en Espagne. À l'époque, seules 34 victimes étaient connues de la justice. Trois ans plus tard, les journalistes ont établi une base de données où, aujourd'hui, elles sont plus de 1700. Pour libérer la parole, ils ont disposé d'un outil fondamental.

"L'élément qui a alimenté tout cela, c'est la boîte aux lettres que le journal El País a ouvert sur son site," explique le journaliste Julio Nuñez. "Elle a été le cordon ombilical entre les victimes et des personnes qui ont pu verbaliser leur histoire et la corroborer," estime-t-il.

Un début de réponse de l'Église

La Conférence épiscopale espagnole assure ne pas avoir autorité sur les différents ordres religieux où des abus ont été perpétrés. Elle reconnaît que la réponse a été lente, mais affirme avoir fait tout ce qui était possible, notamment en créant deux cents bureaux d'aide aux victimes. L'Église espagnole a elle-même recensé un total de 506 cas.

"Quoi que fasse la société ou l'Église, c'est une douleur que les victimes portent dans leur cœur et qui doit être respectée," affirme José Gabriel Vera, directeur de la communication de la Conférence épiscopale espagnole. "L'Église, de son côté, propose de rencontrer chacune des personnes face à face pour connaître leur cas, leur histoire, leur nom et voir comment on peut les aider, d'un point de vue spirituel et juridique," dit-il.

Une première enquête officielle lancée en mars 2022

En mars dernier, le parlement espagnol a chargé le Défenseur du peuple, une figure indépendante équivalente au Défenseur des droits en France, de commencer à travailler sur un rapport concernant les cas de pédophilie dans l'Église catholique et le rôle des autorités publiques. Il s'agit de la première enquête officielle menée en Espagne.

Pour atteindre cet objectif, le Défenseur Angel Gabilondo a réuni un groupe d'experts indépendants. Une mission qui va au-delà de ce qui a été convenu avec les responsables politiques. "C'est aussi un rapport destiné aux victimes elles-mêmes pour qu'elles puissent s'y reconnaître, considérer leur propre situation et voir que des mesures seront prises pour exiger des responsabilités et que des éléments de réparation seront apportés," estime Angel Gabilondo.

Le Défenseur espère que l'Église espagnole tiendra sa promesse de collaborer et aidera à établir l'étendue exacte de ces abus.