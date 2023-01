Espagne : quand le réchauffement climatique affecte le jambon ibérique

Les effets de la sécheresse en Espagne mettent en danger la nourriture des porcs et donc mécaniquement la production de jambon ibérique dans les dehesas de la région de l'Estrémadure, ces pâturages typiques de la cette région du monde.

Trop de chaleur, et moins d’eau ... conséquence : la production de glands a baissé de 20 à 25 %, ce qui signifie que les animaux mettent plus de temps à atteindre leur poids idéal et que les agriculteurs retardent l'abattage.

"Nous parlons d'un animal qui devrait entrer en octobre avec 90 kilos et sortir en janvier avec environ 150kg - 140kg" explique Rodrigo Cárdeno Sánchez, propriétaire d'une ferme à Badajoz, en Estrémadure.

"Evidemment, la production d'herbe et de glands a été beaucoup plus faible cette année" se désole-t-il.

La profession estime que la production de porcs va baisser de 20% par rapport à l’année dernière. Ce sont 150 000 cochons en moins, ce qui devrait se ressentir sur le prix du jambon au cours des prochaines années.

Nous réduisons notre production "de 15 à 20%" regrette Emilio Muñoz, gérant du fabricant de jambon Ilunion Ibéricos de Azuaga, qui prédit "un désastre" pour la filière, les dépensent atteignant "le même niveau que les recettes" indique-t-il.

Selon les experts, le changement climatique, et la hausse des prix des aliments vont affecter le secteur à long terme.