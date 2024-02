Les rennes ont impact positif sur le changement climatique

Par euronews

Ils pourraient être un atout précieux pour maintenir le sol plus frais, plus longtemps.

PUBLICITÉ

Dans les régions polaires comme l’extrême nord de la Finlande, les températures augmentent quatre fois plus vite qu’ailleurs, et les rennes pourraient être d’une grande aide pour garder le sol plus frais, plus longtemps.

En piétinant la forêt, ils empêchent les arbustes de pousser et tassent la neige.

Selon Bruce Forbes de l'Arctic Center de l'université de Laponie, ces animaux contribuent à maintenir le pergélisol, le sol gelé toute l'année, menacé par le réchauffement climatique.

"Quand les rennes marchent, ils compactent la neige exactement comme une voiture ou mes pieds, ce qui maintient le sol gelé et préserve donc le permafrost, et c'est ce que nous voulons ici dans le nord. Nous aimerions que les rennes deviennent un outil de réfrigération."

Le problème est que les rennes manquent de nourriture et que le lichen qui pousse sur les arbres centenaires est désormais une denrée rare en raison de la déforestation.

L'État finlandais extrait six millions de mètres cubes de bois chaque année. Sous la pression des éleveurs de rennes, les opérateurs tentent de couper un arbre sur deux, mais la filière bois est vitale pour le pays.

La Finlande est donc tiraillée entre deux traditions : l’exploitation forestière et l’élevage de rennes, qu’il convient d’encourager pour ralentir le réchauffement climatique.