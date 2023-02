Depuis la catastrophe en Turquie, la courses contre la montre a été lancée pour extraire les survivants des décombres. Certains récits des secouristes sortent du lot, ceux des "enfants miraculés". Un surnom attribué par la presse turque aux enfants qui ont survécu, après des heures voire des jours sous les débris.

À Kahramanmaras, épicentre du séisme, des équipes de secours et des volontaires ont pu venir en aide à plusieurs enfants en bas âge. Aris Kaan, 3 ans, a pu être secouru, 43 heures après le tremblement de terre. Il a été emmené à l’hôpital avec son père, extrait quelques heures plus tôt.

Dans la même ville, Masal, une fillette d'un an et demi, était coincée dans les ruines d’un immeuble de trois étages. Elle a pu être extraite, cinquante-six heures après le tremblement de terre et ramené à ses parents, qui ont tous les deux survécu à l’effondrement de l’immeuble.

Près d’Antioche, dans le Sud du Pays, plusieurs enfants et des adolescents été retirés des débris d’un même immeuble. Les secouristes expliquent avoir entendu une, puis trois voix, et être parvenu à sortir plusieurs personnes vivantes.