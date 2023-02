Ukraine: à Horenka, au Nord de Kyiv, les volontaires aident à reconstruire les quartiers détruits

Le village de Horenka, au Nord de Kyiv, avait été l’une des localités les plus touchées de la région de Bucha, dans les premières semaines de l’invasion Russe de l’Ukraine.

Plus d’un millier de bâtiments ont été détruits, dont beaucoup de maisons et d'immeubles. Tetyana fait partie des respacés qui vivent encore là. Sa maison a été détruite en mars dernier. Les jeunes volontaires de l'ONG Brave to Rebuildsont venus à son secours pour déblayer les décombres. Olena Liashenko, qui coordonne l'équipe sur place, explique la démarche: _"__malheureusement les propriétaires de ces maisons n’ont ni les moyens ni l’argent pour nettoyer leur terrains. En perdant leur maison, ils ont tout perdu._C’est pour cela qu’on travaille ici comme bénévoles, pour les aider à reconstruire au moins quelque chose. Cela demande beaucoup de temps et d’efforts, mais il n’y pas d’autre solution pour nettoyer le terrain".

La maison de Tetyana a été réduite en cendres par un obus russe qui a explosé dans son jardin. Le travail des bénévoles lui redonne espoir: "i__ls m’ont fait revenir de l’au-delà. Maintenant on est en train de n ettoyer pour qu’on puisse ensuite reconstruire, malgré tout ce qui s'est passé. Ici, c’est rempli de l’énergie de ma grand-mère, de ma mère, et de la mienne. J’adore cet endroit, et je ne veux aller nulle part ailleurs. Je veux rester ici".

Les volontaires ont promis de continuer a aider Tetyana jusqu’à ce que le terrain soit entièrement nettoyé. Les camions se relaient pour ramener les ruines et la ferraille à la décharge. En deux jours, Brave to Rebuild a chargé deux camions.

Roman, 20 ans, est étudiant en mathématiques. Comme tous les autres ici, il consacre son temps libre à reconstruire son pays. Son implication dans l'ONG Brave to Rebuild va de soi pour lui: "ça fait presque un an que le guerre a commencé, et il y a encore beaucoup de ruines qui doivent être déblayées, et reconstruites. Ça aurait pu être moi. J’habite a 5 kilomètres d’ici, ça aurait pu être ma maison. Alors si moi je n’aide pas les gens qui vivent ici, qui le fera ?"

Un premier pas vers la lente reconstruction de l'Ukraine.