La ville d'Antakya en ruines: reportage de notre correspondante sur place

A Antakya, au Sud de la Turquie, les secouristes qui continuent de fouiller dans les décombres à la recherche de survivants dans des conditions très difficiles. Il fait très froid, et beaucoup de ces travailleurs ont dormi juste dehors, en brûlant tout ce qu'ils trouvent pour se chauffer. Certains d'entre eux ont des tentes, ou ont réussi à trouver une voiture. Il y a des ruines à perte de vue.

Certaines maisons se sont complètement affaissées, des dizaines de blocs d'habitation ont été endommagés. Et les sirènes n'arrêtent pas. Les autorités demandent aux gens de rester à l'extérieur. Aucune maison n'est sûre. Chaque véhicule est occupée par une famille, qui dort à l'intérieur. L'Organisation Mondiale de la Santé craint que les survivantsqui n'ont plus d'électricité, de chauffage ou d'eau courante, ne courent un grand danger.

Les promesses d'aide internationale se résument à une forme d'assistance pour le moment. L'aide arrive dans ces régions au compte-goutte, et beaucoup de gens sont en colère. Les autorités affirment que c'est une tragédie aux proportions sans précédent, et qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais qu'il n'y avait aucun moyen de se préparer à ça.

Les routes ont également été endommagées, et il y a énormément de trafic et de personnes mais aussi de véhicules sur ces routes. Et comme vous pouvez le voir, les services de base ont également été affectés. L'hôpital à Antakya est désormais hors service.