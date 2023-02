D'heure en heure, le bilan des tremblements de terre en Syrie et en Turquie continue de s'alourdir. Ce mercredi il avoisinait les 12 000 morts, plus de 9 000 en Turquie et près de 2 700 en Syrie.

Deux jours après la catastrophe, le mauvais temps et notamment le froid glacial compliquent la tâche des secouristes. Les chances de survie s'amenuisent à mesure que le temps passe. Les 72 premières heures sont cruciales et chaque minute compte.

Parmi les nombreuses villes dévastées, Nurdagi, à seulement 10 kilomètres de l'épicentre.

Serhan est arrivé à l'endroit où vivaient ses grands-parents et ses cousins. "_Tous sont encore sous les ruines._Nous n'avons aucun espoir. Nous attendons juste leurs corps", dit-il

Après trois jours dans les rues, Samet ne croit pas non plus qu'il reverra un jour sa tante et son cousin. "Ils sont toujours quelque part sous les bâtiments. Nous n'avons aucun espoir. Si nous les avions trouvés la nuit dernière, il y avait une chance. Mais maintenant c'est impossible", conclut-il.