Mobilisation importante contre la réforme des retraites en France

Même si les chiffres, comme c'est très souvent le cas, varient entre la police et les organisateurs (un peu moins d’un million de personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur ; 2 millions et demi selon la CGT), en France, la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est un succès. Elle a notamment réuni plus de personnes à Paris et dans les villes moyennes que mardi, troisième journée de mobilisation.

La CGT avance le chiffre de 2.5 millions de manifestants

Les manifestants protestent contre le recul de l’âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans et plus généralement contre les inégalités sociales. Les huit principaux syndicats, toujours unis en front commun, en appellent à une cinquième mobilisation jeudi prochain et à la grève générale le 7 mars, si le gouvernement n’écoute pas leurs revendications.

A Paris, une voiture, des vélos et des poubelles ont été brulés. D'après la police, dix personnes ont été interpellées.