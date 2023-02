Séismes en Turquie : un homme et une femme retrouvés vivants treize jours après le drame

Un miracle au milieu du chaos. Deux personnes, un homme et une femme, ont été sauvées ce vendredi dans la province de Hatay, treize jours après le tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie, et causé la mort de plus de 44 000 personnes.

Un enfant a aussi été tiré vivant des décombres quelques heures avant, mais il a succombé quelques minutes après les efforts entrepris pour le sauver.

Tout au long de la semaine, les équipes de sauveteurs turcs ont retrouvé des survivants qui ont longtemps été coincés dans les ruines par une température glaciale. Mais le nombre de ces rescapés s’est réduit à une poignée depuis ces derniers jours.

Selon le vice-président turc, Fuat Oktay, les efforts de sauvetage se poursuivaient sur quelque 200 sites.

Dans les camps mis en place par l'aide humanitaire, bénévoles et secouristes tentent d'aider au mieu les rescapés, en particulier les enfants. Des services d'aide à l'enfant ont ouvert leurs portes, ainsi que des écoles. Plusieurs organisations humanitaires alertent contre les risque d'enlèvements et d'exploitation infantile dans les régions sinistrées.