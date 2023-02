Au Brésil, le bilan humain des glissements de terrain augmente à 44 morts

Dans l'état de São Paulo, dans le Sud du Brésil, les recherches de survivants dans les maisons emportées ce dimanche par les glissements de terrain se poursuivent.

Ce weekend, plus de 680 millimètres de pluie sont tombés en vingt-quatre heures dans cette région balnéaire très touristique, soit plus du double des précipitations mensuelles. Près de mille sauveteurs, cinquante voitures et quatorze hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux.

Le dernier bilan fait état de 44 morts et de dizaines de disparus. 1730 personnes ont été évacuées, et 460 sont désormais sans abris.