Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu jeudi à Kyiv pour exprimer son soutien à l'Ukraine, un jour avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe, a-t-il annoncé sur Twitter.

"Je suis de retour à Kyiv, un an après le début de la guerre. Nous serons aux côtés de l'Ukraine et de son peuple jusqu'à ce que la paix soit de retour en Europe", a-t-il écrit dans ce message en espagnol et en ukrainien, accompagné d'images vidéo où on le voit descendre d'un train à Kyiv.

Selon le gouvernement espagnol, M. Sánchez a été reçu dans la capitale ukrainienne par le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, par l'ambassadeur d'Ukraine en Espagne et par l'ambassadeur d'Espagne en Ukraine.

Il a ensuite été reçu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette visite surprise de M. Sánchez à Kyiv, la deuxième depuis le début de la guerre, intervient après celle du président américain Joe Biden lundi et celle de la Première ministre italienne Giorgia Meloni mardi.

A la veille de la visite de M. Sánchez, le gouvernement espagnol a annoncé mercredi qu'il allait donner à l'Ukraine six chars Leopard 2A4 et pourrait en livrer plus "si nécessaire".