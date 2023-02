Un peu partout en Europe, le premier anniversaire de la guerre a été marqué par des cérémonies particulières.

À Berlin, un char russe qui a été endommagé en Ukraine, a été symboliquement entreposé juste devant l'ambassade de Russie.

"Je veux montrer aux Allemands à quel point la guerre est brutale et honteuse, explique Enno Lenze, directeur du musée Berlin Story Bunker, à l'origine de cette initiative. Il ne s'agit pas de montrer des images choquantes ou des cadavres, car cela ne transmet rien. Les gens détournent simplement le regard. Mais ce char, les gens pensent que les chars sont invincibles. Et le voir ainsi exposé vous montre qu'il ne est pas invincible. Et que la guerre n'est jamais une bonne idée. A__lors ne la commencez pas !"

Dans le pays voisin de la Russie, la Géorgie, un temps de recueillement était organisé.

A Londres, le Premier ministre britannique et son épouse, ainsi que l'ambassadeur d'Ukraine à Londres ont observé une minute de silence devant le 10 Downing Street.

Le Portugal a également montré sa solidarité avec l'Ukraine. Le parlement à Lisbonne a été illuminé aux couleurs ukrainiennes. Une minute de silence a également été observée.

Enfin, le témoignage de la France, c'est déjà le Tweet du président Emmanuel Macron, adressé au peuple ukrainien.

À Paris, la Tour Eiffel a été éclairée aux couleurs ukrainiennes.